Philion Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Philion-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Philion-Aktie weist momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Philion-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis liegen bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 103,33 Prozent erzielt, was 97,59 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite sogar um 91,77 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse, da der Schlusskurs der Philion-Aktie bei 0,61 EUR lag, was einem Unterschied von +32,61 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Philion-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die Rendite und die technische Analyse positive Signale zeigen, während die Dividendenrendite und der RSI zu einer neutralen oder negativen Einschätzung führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung der Aktie in Zukunft gestalten wird.