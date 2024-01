Philion Aktie: Interessante Aussichten?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Philion eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Philion daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen bei Philion nicht festgestellt. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte Philion eine Performance von 45,24 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Outperformance von +32,39 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Philion um 38,22 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Philion in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Philion derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (0% im Vergleich zu 3,9%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt -3%, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.