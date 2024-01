Philion Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs von Philion verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 45,24 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 12,54 Prozent, was bedeutet, dass Philion im Branchenvergleich um +32,69 Prozent überperformt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,78 Prozent im letzten Jahr, und Philion lag 38,46 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Philion ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden liegt Philion mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,91 %) niedriger, was einer Differenz von 3,91 Prozentpunkten entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Philion bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auf einer erweiterten Basis von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und daher eine Einstufung von "Schlecht" erhält. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Philion-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,45 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 0,61 EUR weicht somit um +35,56 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,57 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,02 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Philion-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.