Phil Company Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Phil liegt bei 12,22, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41 für die Phil, was als neutral eingestuft wird und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Phil derzeit bei 770,71 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 618 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -19,81 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 554,06 JPY, was einem Abstand von +11,54 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurden die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien als neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.