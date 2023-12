Phicomm Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Philomaxcap schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Diversifizierte Finanzdienstleistungen. Der Unterschied beträgt 5,78 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,78 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher erhält Philomaxcap in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 230,47 ist Philomaxcap deutlich teurer als der Branchendurchschnitt für Diversifizierte Finanzdienstleistungen und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 51,19, was einen Abstand von 350 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Philomaxcap-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,61 EUR. Der letzte Schlusskurs (0.474 EUR) weicht somit um -22,3 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,47 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,85 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung für die Philomaxcap-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.