Phicomm Aktie: Knallt es bald?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Philomaxcap war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Philomaxcap als überbewertet, da das KGV mit 230,47 insgesamt 304 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (57,07). Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Philomaxcap beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In der technischen Analyse wird die Philomaxcap auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 0,53 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,424 EUR liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 0,47 EUR um -9,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher technisch gesehen als "Schlecht" bewertet.