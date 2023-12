Phibro Animal Health Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Der Aktienkurs von Phibro Animal Health verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -17,76 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 31,58 Prozent, was bedeutet, dass Phibro Animal Health im Branchenvergleich eine Underperformance von -49,34 Prozent aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 22,11 Prozent, wobei Phibro Animal Health um 39,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Phibro Animal Health liegt bei 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 104,34) unter dem Durchschnitt (ca. 88 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält entsprechend eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Phibro Animal Health liegt bei 35,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf 38,02 beläuft, ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Phibro Animal Health eher neutral diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negativen überwogen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger verstärktes Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Phibro Animal Health auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.