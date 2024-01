Phibro Animal Health Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Analysten geben der Phibro Animal Health-Aktie eine neutrale Einschätzung. Es gibt keine positiven Bewertungen, eine neutrale und eine schlechte. Im letzten Monat gab es keine guten oder neutralen Bewertungen, sondern nur eine schlechte, was zu einer insgesamt negativen kurzfristigen Einschätzung führt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 14 USD, was einer potenziellen Performance von 18,34 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung aufgrund der üblichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Rate der Stimmungsänderung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen ein deutlich positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. Die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, führen zu der Einschätzung, dass das Unternehmen insgesamt positiv bewertet wird.

Die Dividendenrendite für Phibro Animal Health beträgt 4,09 Prozent, was über dem Mittelwert von 2,2 Prozent liegt und daher von den Analysten positiv bewertet wird.