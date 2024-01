Phenom Resources Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Phenom zeigt sich in den letzten Monaten neutral. Die Diskussionsintensität im Netz ist im üblichen Bereich, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Phenom zeigt aktuell ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI geben an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über Phenom in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen von Interesse, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Phenom mit 0,22 CAD inzwischen -15,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -29,03 Prozent beläuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Einschätzung für Phenom aus verschiedenen Analyse- und Stimmungsfaktoren.