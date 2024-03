Phenix Optical Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Phenix Optical beträgt das aktuelle KGV 1511, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Phenix Optical daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Phenix Optical. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine gute Anleger-Stimmung hin, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Phenix Optical derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Phenix Optical derzeit unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Phenix Optical aufgrund der fundamentalen Kennzahlen, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.