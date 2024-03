Phenix Optical Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Stimmung der Anleger bei Phenix Optical ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 32,14 Punkte, was bedeutet, dass Phenix Optical als neutral eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 48,56 zeigt an, dass die Aktie als neutral bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Phenix Optical mit einer Rendite von -26,12 Prozent eine deutlich schlechtere Performance auf. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite mit -13,76 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Phenix Optical liegt bei 0 Prozent, was 1,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.