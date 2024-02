Phenix Optical Aktie: Schlimme Zeiten!

Die technische Analyse der Phenix Optical-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 19,85 CNH verläuft. Der Aktienkurs ging bei 17,38 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -12,44 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 19,79 CNH, was einer Differenz von -12,18 Prozent entspricht. Basierend auf beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Phenix Optical derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,32 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt eine neutrale Bewertung für die Aktie ab. Der RSI beträgt 55,74 und der RSI25 beläuft sich auf 62,89, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung bezüglich Phenix Optical insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Nach unserer Einschätzung ergibt sich daher insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.