Phenix Optical Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Maßstab für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Phenix Optical-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Phenix Optical basierend auf dem RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Phenix Optical bei 1511, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf fundamentale Kriterien.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Phenix Optical war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit einer überwiegend positiven Diskussion an sieben Tagen. An einem Tag überwog die negative Kommunikation, während in den letzten ein, zwei Tagen die Diskussionen wieder verstärkt positiv waren. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Phenix Optical-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Phenix Optical-Aktie basierend auf dem RSI, fundamentaler Kriterien und dem Anleger-Sentiment.