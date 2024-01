Phenix Optical Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Phenix Optical liegt bei einem Wert von 1511, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Phenix Optical bei 22,91 CNH, was einer Abweichung von +5,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Abweichung zum GD200 bei +13,14 Prozent liegt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte Phenix Optical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,77 Prozent verzeichnen, was im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine Underperformance von -25,06 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 19,24 Prozent deutlich zurück.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) wird die Phenix Optical-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 15,9 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 hingegen liegt bei 49,37, was auf eine neutrale Position der Aktie hindeutet und daher ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Phenix Optical somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.