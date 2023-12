PhenixFINration Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Phenixfin-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht positiv. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 37,05 USD, und der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 40,83 USD, was einem Unterschied von +10,2 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 37,71 USD liegt mit einem Unterschied von +8,27 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 33,63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 30,15 auf einem Niveau, das eine neutrale Einschätzung widerspiegelt, und führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Häufung von positiven Meinungen in den letzten Wochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Phenixfin aus Anlegerperspektive als "Gut" angemessen bewertet.