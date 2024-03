Phathom Pharmaceuticals-Anleger wird’s freuen!

Die Phathom-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft, basierend auf 2 positiven Bewertungen und keinem negativen Feedback. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 25,5 USD, was einer potenziellen Performance von 144,02 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 10,45 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Phathom-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 10,49 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,45 USD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 8,34 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die Diskussionsintensität eine normale Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Phathom-Aktie liegt bei 18,4, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 44 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".