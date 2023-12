Phathom Pharmaceuticals Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Phathom hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Phathom eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Phathom eingestellt waren. Es gab drei positive und fünf negative Tage, sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Phathom eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Phathom liegt bei 40,29, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Phathom abgegeben, was einem durchschnittlichen "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 25,5 USD, was einer potenziellen Steigerung um 175,38 Prozent entspricht, und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Phathom-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.