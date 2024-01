Phathom Pharmaceuticals Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die technische Analyse zeigt, dass die Phathom derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 11,09 USD, während der Kurs der Aktie bei 7,68 USD um -30,75 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies deutet auf eine negative Entwicklung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 8,19 USD, was einer Abweichung von -6,23 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Bewertungen der Analysten der letzten zwölf Monate ergeben 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 25,5 USD. Dies würde eine mögliche Steigerung der Aktie um 232,03 Prozent bedeuten, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie in den sozialen Medien haben sich verschlechtert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Diskussionen und Interaktionen der Anleger in den sozialen Medien zeigen jedoch überwiegend positive Themen in den letzten zwei Wochen. Auch aktuell sind vor allem positive Themen dominierend, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf Basis des Anleger-Sentiments führt.