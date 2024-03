Phathom Pharmaceuticals Aktie: Finger weg?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Phathom deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, in denen die Marktteilnehmer eine Tendenz zu negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten Phathom insgesamt als "Gut". Von den Analysten liegt keine Aktualisierung der Bewertung vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 25,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 218,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des Aktienkurses von -24,53 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die kurze Sichtweise, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet, führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Phathom-Aktie einen Wert von 100 für RSI7 (sieben Tage) und 45,35 für RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf der Ebene des RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Phathom, wobei das Sentiment und die technische Analyse eher negativ ausfallen, während die Analysten eine positive Einschätzung abgeben.