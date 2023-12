PhaseBio Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Aktie von Phasebio bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Biotechnologie, was einem Ertragsverlust von 2,48 Prozentpunkten entspricht. Dies deutet auf eine schlechte Ausschüttungspolitik des Unternehmens hin.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Phasebio war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezüglich Phasebio durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der Phasebio-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den RSI auf 25-Tage Basis vergleicht, liegt jedoch bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Phasebio.