Pharvaris BV ist zurück!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und in letzter Zeit stand die Aktie von Pharvaris im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Pharvaris, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Bei der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI ist die Pharvaris aktuell mit dem Wert 31,82 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 15,54 EUR für den Schlusskurs der Pharvaris-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,6 EUR (+71,17 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (20,78 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 26,6 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Pharvaris insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Pharvaris hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, und für Pharvaris wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.