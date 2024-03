Pharvaris BV Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Pharvaris-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 18,97 EUR, während der aktuelle Kurs bei 22,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +20,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 24,49 EUR, was zu einer Abweichung von -6,9 Prozent führt, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Pharvaris zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Diskussionen der letzten Tage haben sich hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Pharvaris beschäftigt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pharvaris liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was ebenfalls eine neutrale Situation anzeigt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Pharvaris in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Pharvaris-Aktie aufgrund der gemischten Signale in der technischen Analyse, des überwiegend positiven Anleger-Sentiments und der neutralen RSI-Bewertungen eine Gesamtbewertung von "Neutral".