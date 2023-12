Pharvaris BV Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Pharvaris auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30 Punkte, was darauf hindeutet, dass Pharvaris momentan überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen überverkauften Wert von 24, wodurch das Wertpapier ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Ein weiterer Aspekt ist das Sentiment und Buzz, welches ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Pharvaris zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pharvaris war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Pharvaris bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeordnet.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Pharvaris-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,63 EUR mit dem aktuellen Kurs von 24 EUR, was eine Abweichung von +76,08 Prozent ergibt. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 17,43 EUR liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt war auch die Aktie von Pharvaris im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Pharvaris, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".