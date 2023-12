Pharvaris BV Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmung und die Diskussionen über die Pharvaris-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Stimmung der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen häufiger erwähnt und hat die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. Daher wird die Diskussionsintensität positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pharvaris-Aktie in den letzten 7 und 25 Handelstagen überverkauft ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Pharvaris sowohl kurzfristig als auch auf lange Sicht positiv bewertet wird, da sie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 bzw. 200 Tage liegt.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigen sich überwiegend negative Meinungen in den letzten Wochen, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anlegerstimmung als neutral bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pharvaris-Aktie sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität als auch auf die Anlegerstimmung insgesamt neutral bewertet wird.