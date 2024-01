Pharvaris BV Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI von Pharvaris liegt bei 16,67 und wird daher als "Gut" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 12,77 eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Pharvaris eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und an drei Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen gesprochen. Insgesamt wird auf der Basis einer Stimmungsanalyse daher eine "Neutral"-Einschätzung für Pharvaris abgegeben.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Pharvaris in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Pharvaris derzeit gute Werte aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 14,17 EUR, was einer Überbewertung von +76,43 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 18,21 EUR zeigt eine Überbewertung von +37,29 Prozent. Insgesamt erhält Pharvaris daher in der technischen Analyse das Rating "Gut".