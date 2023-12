Pharvaris BV Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell wird Pharvaris mit einem RSI-Wert von 8,89 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" gilt. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird Pharvaris insgesamt als "Neutral" eingestuft, während die reine RSI-Analyse weiterhin ein "Gut"-Rating ergibt.

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich für Pharvaris eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +77,37 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von +39,26 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Pharvaris für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Pharvaris in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Diskussionen und Kommentare deuten darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass Pharvaris eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.