Pharvaris BV Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse von Pharvaris-Aktien zeigt positive Trends. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Betrachtung der letzten 7 Tage einen RSI von 40 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 39,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Allerdings gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Pharvaris in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des Sentiments und Buzz führt.

Insgesamt wird die Aktie von Pharvaris auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments mit einem positiven Rating bewertet.