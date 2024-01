Pharvaris BV Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die technische Analyse der Pharvaris-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 15,83 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 26,8 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +69,3 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls ein positives Rating von +25 Prozent Abweichung, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Pharvaris eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut".

Anleger in den sozialen Netzwerken haben in den letzten Tagen überwiegend positiv über Pharvaris diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis ebenfalls positive Werte. Der 7-Tage-RSI beträgt 28,57 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Pharvaris-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength Index.