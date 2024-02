Pharvaris BV Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Pharvaris heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 56,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Pharvaris weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt einen Wert von 39,73 an. Auch auf 25-Tage-Basis ist Pharvaris weder überkauft noch überverkauft, weshalb die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte sich eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz bezüglich Pharvaris. Damit erhält Pharvaris für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für Pharvaris.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Pharvaris diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen drehten sich die Diskussionen vor allem um positive Themen. Deshalb erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Pharvaris beläuft sich mittlerweile auf 16,88 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 26,2 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +55,21 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 24,15 EUR, was einer Distanz von +8,49 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Gut" für Pharvaris.