Pharvaris BV Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Pharvaris hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Pharvaris eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des längerfristigen Zeitraums von 200 Handelstagen und den kurzfristigeren Zeitraum von 50 Handelstagen. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Pharvaris-Aktie beträgt derzeit 16,02 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 27,2 EUR liegt. Dies deutet auf eine deutliche positive Abweichung von +69,79 Prozent hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt von 21,95 EUR liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs mit einer Abweichung von +23,92 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Pharvaris daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pharvaris-Aktie hat einen Wert von 15, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (37,5) weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Pharvaris.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen diskutierten die Anleger verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pharvaris. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.