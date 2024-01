Pharvaris BV Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die technische Analyse der Pharvaris-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 14,25 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 23 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +61,4 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 18,32 EUR, was einen Abstand von +25,55 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt ebenfalls, dass die Anleger in den letzten Wochen nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pharvaris-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 63,16 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Pharvaris überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen über Pharvaris geäußert wurden. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Pharvaris bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.