Pharvaris BV Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet. Für Pharvaris beträgt der RSI 65,71, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,59, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der Stimmung der Investoren und der Diskussionsintensität im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für Pharvaris zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pharvaris ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Daher wird Pharvaris bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Pharvaris von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen rund um den Wert wider. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Pharvaris auf 16,96 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 25 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +47,41 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 24,34 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".