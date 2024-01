Pharvaris BV Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Aktie von Pharvaris hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der Kurs liegt derzeit bei 23,4 EUR, was einem Anstieg um 22,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +58,75 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurden von privaten Anlegern in sozialen Medien vorwiegend positive Kommentare zu Pharvaris abgegeben. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI-Wert bei 70 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Pharvaris in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Pharvaris aufgrund der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft, während der RSI und die Internet-Kommunikation zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führen.