Pharvaris BV Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den letzten zwei Wochen gab es viele positive Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien über Pharvaris, was sich positiv auf das Anleger-Sentiment ausgewirkt hat. An sechs Tagen war die Diskussion hauptsächlich positiv, während an drei Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Pharvaris insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pharvaris derzeit bei 13,39 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,2 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 von +73,26 Prozent. Auch der GD50 liegt mit einem Stand von 17,11 EUR für die letzten 50 Tage positiv mit einem Abstand von +35,59 Prozent, was zu einer Gesamtnote "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pharvaris liegt bei 15,38, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 24,36, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Gut" ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Pharvaris in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Pharvaris führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

