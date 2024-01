Pharvaris BV Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Diskussionen rund um Pharvaris auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Die Aktie von Pharvaris sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Pharvaris zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Pharvaris wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 16,67 Punkten, was bedeutet, dass die Pharvaris-Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt an, dass Pharvaris überverkauft ist (Wert: 12,5), und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating. Pharvaris erhält somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Inzwischen ist die Pharvaris mit einem Kurs von 24,8 EUR +37,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +76,14 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.