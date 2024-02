Pharvaris BV Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Stimmung unter den Anlegern ist ein wichtiger Indikator für die Entwicklung von Aktienkursen. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Pharvaris diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen dominierend, was dazu führt, dass die Aktie heute positiv bewertet wird.

In technischer Hinsicht ist die Pharvaris-Aktie derzeit 9,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet liegt die Aktie sogar um 55,69 Prozent über dem GD200, was auch hier zu einer positiven Einschätzung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Pharvaris in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie neutral bewertet wird. Die gestiegene Aktivität in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein wachsendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb Pharvaris insgesamt eine positive Bewertung erhält.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pharvaris-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Pharvaris aufgrund der positiven Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des gestiegenen Interesses in den sozialen Medien eine insgesamt positive Bewertung.