Pharvaris BV Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) von Pharvaris liegt in den letzten 7 Tagen bei 61, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hinweist. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 27,16, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher eine positive Bewertung erhält.

Die Kommunikation über Pharvaris in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Sentiments und des Buzz um die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 14,57 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,2 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Distanz zum GD200 und GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment für Pharvaris zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch gab es in den letzten Tagen keine starken positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.