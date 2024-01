Pharvaris BV Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um herauszufinden, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Pharvaris. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,57 Punkte, was bedeutet, dass Pharvaris momentan als überverkauft eingestuft wird. Die Aktie wird daher als "Gut" bewertet. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Pharvaris weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Pharvaris daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pharvaris. Als Ergebnis wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pharvaris-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 15,83 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 26,8 EUR (Unterschied +69,3 Prozent). Die Aktie wird daher auch auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (21,44 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+25 Prozent Abweichung), was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Pharvaris wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.