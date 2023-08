Pharvaris-Aktie: Beeindruckender Anstieg um 250% in zwei Monaten!

Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Pharvaris hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Aufwärtsbewegung gezeigt. Seit Juni hat sie sich mehr als verdoppelt und am Mittwochmorgen allein um 15 Prozent zugelegt. Was sind die Gründe für diese bemerkenswerte Performance?

Ein enormes Marktpotenzial

Pharvaris spricht mit seiner Arzneimittelentwicklung ein beträchtliches Marktpotential an. Das Unternehmen arbeitet an einem Medikament zur Behandlung von “hereditärem Antioödem”, einer genetischen Störung, die zu wiederholten Schwellungen im gesamten Körper führt.

Am Mittwoch erhielt das Pharvaris-Medikament Deucrictibant grünes Licht von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), was den Anstieg der Aktienkurse auslöste. Die FDA hat das klinische Halteverbot aufgehoben und bescheinigte Deucrictibant ein...