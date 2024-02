Pharol SGPS Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Pharol liegt bei 46,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 51,43, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die sozialen Plattformen für Kommentare über Pharol untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien bezüglich Pharol diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Somit wird die Aktie basierend auf der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde bei Pharol ein deutlich negativeres Stimmungsbild festgestellt. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, wo vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Bewertung des Sentiments als "Schlecht". Die Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird Pharol daher für dieses Kriterium als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Pharol bei 0,04 EUR verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,049 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +22,5 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Abstand von +22,5 Prozent gut ab. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dieser Analyse als "Gut" bewertet.