Pharol SGPS Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Pharol zeigen laut einer Analyse keine signifikanten Veränderungen in den sozialen Medien. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Daher erhält Pharol eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten haben auch die Kommentare und Befunde zu Pharol in den sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Darüber hinaus haben Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Pharol diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Pharol derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses verläuft Pharol derzeit um +24 Prozent über dem Trendsignal, was der Einstufung als "Gut" entspricht.

Insgesamt wird die Aktie von Pharol daher als "Neutral" bewertet, basierend auf der Analyse der Stimmung, des RSI und der technischen Analyse.