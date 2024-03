Pharol SGPS Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die technische Analyse der Pharol-Aktie zeigt interessante Ergebnisse aus den letzten 200 Handelstagen. Der Durchschnitt des Schlusskurses liegt bei 0,04 EUR. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,0484 EUR, was einem Unterschied von +21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird betrachtet, dieser liegt aktuell bei 0,05 EUR. Der letzte Schlusskurs lag nur um -3,2 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pharol-Aktie beträgt 61,54, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pharol-Aktie ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und dem Buzz.

Zusätzlich zeigt sich, dass die Anleger-Stimmung insgesamt eher neutral ist. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem RSI und dem Sentiment/Buzz eine eher kritische Bewertung der Pharol-Aktie.