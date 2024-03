Pharol SGPS Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussionen über Pharol wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was insgesamt zu einem schlechten Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pharol-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 EUR lag. Der letzte Schlusskurs liegt um +21,5 Prozent darüber, was aus charttechnischer Sicht positiv bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pharol-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in den sozialen Medien zu Pharol war neutral, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pharol-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Stimmung in Bezug auf Pharol als schlecht eingestuft wird, während die technische Analyse zu einer neutralen bis positiven Bewertung führt.