Pharol SGPS Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pharol-Aktie beträgt 18, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich hierzu steht der 25-Tage-RSI bei 33,09, was darauf hinweist, dass Pharol weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" nach dem RSI führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Pharol diskutiert, wobei positive Themen an sieben Tagen dominierten und an sechs Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben jedoch vor allem negative Themen das Interesse der Anleger geweckt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Pharol-Aktie auf 50- und 200-Tage-Basis bei 0,04 EUR liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,0504 EUR (+26 Prozent Abweichung) liegt. Auf dieser Basis erhält Pharol eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt führen zu einem "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für diese Stufe.