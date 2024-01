Pharol SGPS Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Pharol-Aktie ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,04 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,05 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +25 Prozent im Vergleich zum GD200 und dem GD50 der letzten 50 Tage. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pharol-Aktie sowohl über die letzten 7 Tage als auch über die letzten 25 Handelstage als überverkauft eingestuft wird. Die aktuellen Werte von 6 und 28,43 führen zu einer guten Bewertung des Wertpapiers.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv und erhält daher die Einschätzung "Gut". Es gab in den letzten ein bis zwei Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu dieser Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität normal ist, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.