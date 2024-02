Pharmather Holdings Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie des Pharmather-Unternehmens hat in Bezug auf die technische Analyse gemischte Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine positive Abweichung von 32,35 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Schließlich wurde auch die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht, und die überwiegende Mehrheit der Kommentare war negativ. In den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt. Somit wird Pharmather hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.