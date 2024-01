Pharmather Holdings Aktie: Der Knall ist da!

Die Stimmung in Bezug auf Pharmather hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, basierend auf einer Analyse der Internet-Kommunikation. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. Negative Meinungen dominierten die Diskussionen und führten zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pharmather-Aktie zeigt für die letzten 7 und 25 Tage neutrale Werte an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen deutlichen Anstieg des Schlusskurses am letzten Handelstag im Vergleich zum Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.