Pharmaron Beijing Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse zur Beurteilung von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Pharmaron Beijing zeigt der aktuelle RSI einen Wert von 54,08, was auf Neutralität hindeutet. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 77, was als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Pharmaron Beijing. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in der Internet-Kommunikation rund um Pharmaron Beijing in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pharmaron Beijing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,66 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,1 HKD liegt, was einer Abweichung von -23,19 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusammenfassend erhält die Pharmaron Beijing-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Abweichungen vom Durchschnittskurs.