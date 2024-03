Pharmacielo Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Pharmacielo zeigt der RSI einen Wert von 57,14, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 57,14 und führt somit ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für Pharmacielo.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz, also der langfristigen Kommunikation im Netz, zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Diskussionsintensität war im Netz im üblichen Rahmen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich auch hier ein neutrales Gesamtbild für Pharmacielo.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gestimmt waren. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf negative Themen, ohne positive Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Pharmacielo daher auch hier eine neutrale Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Pharmacielo derzeit um -26,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen liegt der Kurs um -26,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt schlechten charttechnischen Einschätzung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht eine neutrale bis schlechte Bewertung für Pharmacielo vorliegt.