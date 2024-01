Pharmacielo Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Aktie von Pharmacielo wird derzeit in verschiedenen Bereichen bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben. In den letzten Tagen gab es jedoch hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie, was zu einer insgesamt guten Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pharmacielo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,19 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,22 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Pharmacielo aktuell mit dem Wert 14,29 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 42, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung jedoch als "Gut" bewertet.